Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету - ОК "Восток"

Алена МазуренкоВторник, 27 сентября 2022, 21:52

27 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую крылатую ракету.

Источник: оперативное командование "Восток"

Дословно: "В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбито крылатую ракету. Скоро остатки орковских надежд не будет куда складывать. Как говорится: "Астанавитесь!"

Напомним

  • Вечером 27 сентября российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. 
  • В Одессе во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: ПВОДнепропетровская областьобстрел
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США и союзники усилили разведку на фоне ядерных угроз Путина – СМИ

ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"

Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Блинкен: Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела "референдумы"

Российский "Газпром" угрожает "Нафтогазу" санкциями: какие могут быть последствия

Все новости...
ПВО
Посол Германии: Украина получит систему ПВО, которой нет даже у Бундесвера
Зеленский: новая ПВО для Харькова – вопрос не денег
Ударами по ТЭЦ и дамбам Россия ускорит передачу Украине систем ПВО и ПРО – Подоляк
Последние новости
10:18
"Это не случайное совпадение": ЕС отреагировал на утечки на газопроводах "Северный поток"
10:16
В Украине ожидают циркуляцию 4-х штаммов гриппа – ЦОЗ
10:15
Британская разведка: Из-за политического давления РФ неудачно наступает на Бахмут вместо усиления флангов
10:10
Цены на нефть снижаются под давлением укрепления доллара
10:07
На Волыни сокращают комендантский час: "Бизнес должен работать"
09:57
"Лучше домой, чем где-то скитаться". История болезненного возвращения под обстрелы в Донецкой области
09:56
"Корабль для Украины": во Франции раскрыли детали, что будет среди 1000 тонн гуманитарного груза
09:49
США и союзники усилили разведку на фоне ядерных угроз Путина – СМИ
09:48
Доллар поднялся до нового 20-летнего максимума, фунт и евро падают до минимумов: причины
09:45
Президент Грузии назвала "цинизмом" псевдореферендумы РФ на оккупированных территориях Украины
Все новости...