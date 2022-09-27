Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету - ОК "Восток"
Вторник, 27 сентября 2022, 21:52
27 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую крылатую ракету.
Источник: оперативное командование "Восток"
Дословно: "В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбито крылатую ракету. Скоро остатки орковских надежд не будет куда складывать. Как говорится: "Астанавитесь!"
Напомним:
- Вечером 27 сентября российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову.
- В Одессе во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.
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