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Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету - ОК "Восток"

Алена МазуренкоВторник, 27 сентября 2022, 21:52
Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету - ОК Восток

27 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую крылатую ракету.

Источник: оперативное командование "Восток"

Дословно: "В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбито крылатую ракету. Скоро остатки орковских надежд не будет куда складывать. Как говорится: "Астанавитесь!"

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Напомним

  • Вечером 27 сентября российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. 
  • В Одессе во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.

Темы: ПВОДнепропетровская областьобстрел
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