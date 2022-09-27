Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили вражескую ракету - ОК "Восток"

27 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую крылатую ракету.

Источник: оперативное командование "Восток"

Дословно: "В 21:03 в Криворожском районе Днепропетровской области ПВО сбито крылатую ракету. Скоро остатки орковских надежд не будет куда складывать. Как говорится: "Астанавитесь!"

Напомним:

Вечером 27 сентября российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову.

В Одессе во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона.