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Окупанти почали озвучувати результати своїх псевдореферендумів

Вівторок, 27 вересня 2022, 22:13
Фото ілюстративне

Ставленики Росії в окупованих частинах Запорізької, Херсонської і Луганської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Так звана місцева "ЦВК" на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів 93,11% "виборців проголосували за входження регіону до складу Росії".

На окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник 87,05% голосів підтримки за приєднання до Росії.

Пізніше в так званій "ЛНР" озвучили свої результати - 98,42% "за", а в "ДНР" нібито за входження до складу Росії - проголосували 99,23%. Терористи заявляють, що явка - 97,51%. 

Нагадаємо, що ці області частково окуповані, а так звані "референдуми", які організувала Росія на окупованих територіях абсолютно нелегітимні.

Жодна країна світу ще не заявила, що визнає їхні результати. Окрім Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше СБУ повідомляло, що російські окупанти "підбили" підсумки фейкових "референдумів" на окупованих територіях України ще на початку вересня.

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Теми: ХерсонЗапоріжжяРосія
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