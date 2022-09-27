Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов
Ставленники России в оккупированных частях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: Так называемая "ЦИК" оккупантов на оккупированной территории Запорожской области отрапортовала, что по итогам подсчета 100% бюллетеней 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".
На оккупированной Херсонщине оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.
Позже в так называемой "ЛНР" озвучили свои результаты - 98,42% "за", а в "ДНР" якобы за вхождение в состав России - проголосовали 99,23%. Террористы заявляют, что явка - 97,51%.
Напомним, что эти область частично оккупированы, а так называемые "референдумы", которые организовала Россия на оккупированных территориях абсолютно нелегитимны.
Ни одна страна мира еще не заявила, что признает их результаты. Кроме России.
Предыстория:
- Ранее СБУ сообщало, что российские оккупанты "подвели" итоги фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.