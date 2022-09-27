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Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов

Вторник, 27 сентября 2022, 22:13
Фото иллюстративное

Ставленники России в оккупированных частях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Так называемая "ЦИК" оккупантов на оккупированной территории Запорожской области отрапортовала, что по итогам подсчета 100% бюллетеней 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".

На оккупированной Херсонщине оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.

Позже в так называемой "ЛНР" озвучили свои результаты - 98,42% "за", а в "ДНР" якобы за вхождение в состав России - проголосовали 99,23%. Террористы заявляют, что явка - 97,51%. 

Напомним, что эти область частично оккупированы, а так называемые "референдумы", которые организовала Россия на оккупированных территориях абсолютно нелегитимны.

Ни одна страна мира еще не заявила, что признает их результаты. Кроме России.

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Предыстория:

  • Ранее СБУ сообщало, что российские оккупанты "подвели" итоги фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.

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Темы: ХерсонЗапорожьеРосcия
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