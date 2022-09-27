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Зеленський: у разі чергової анексії території України з Путіним "нема про що говорити"

"Європейська правда"Вівторок, 27 вересня 2022, 23:20

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у своєму виступі на Раді Безпеки ООН у вівторок.

"(Анексія) – це намагання вкрасти територію іншої держави. Це намагання стерти норми міжнародного права. І це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованій території України до мобілізації в російську армію, щоб кинути їх воювати проти своєї ж батьківщини!" – наголосив глава держави.

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За його словами, існує тільки один шлях запобігти таким діям Росії: виключити її з усіх міжнародних організацій (або призупинити членство) – зокрема позбавити статусу постійного члена Ради Безпеки ООН із правом вето; посилити санкції в усіх сферах проти Москви; надати Україні всю необхідну фінансову й військову підтримку, а також юридично зобов’язувальні гарантії безпеки.

"Я хочу, щоб всі це розуміли. Визнання Росією цих псевдореферендумів як ніби нормальних, реалізація так званого "кримського сценарію" і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії – немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Росія протягом 23-27 вересня провела так звані референдуми на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

ВІДЕО ДНЯ

Британська розвідка стверджує, що під час виступу перед обома палатами російського парламенту 30 вересня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію окупованих російською армією українських територій.

Теми: ЗеленськийПутінреферендум
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