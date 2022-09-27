Зеленский: в случае очередной аннексии территории Украины с Путиным "не о чем говорить"

Президент Владимир Зеленский отметил, что в случае, если Россия попытается на основании так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины присоединить их к себе, это означает закрытие любых переговоров с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в своем выступлении на Совете Безопасности ООН во вторник.

"(Аннексия) - это попытка украсть территорию другого государства. Это попытка стереть нормы международного права. И это очень циничная попытка принудить мужчин на оккупированной территории Украины к мобилизации в российскую армию, чтобы бросить их воевать против своей же родины!" - подчеркнул глава государства.

Реклама:

По его словам, существует только один путь предотвратить такие действия России: исключить ее из всех международных организаций (или приостановить членство) - в частности лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето; усилить санкции во всех сферах против Москвы; предоставить Украине всю необходимую финансовую и военную поддержку, а также юридически обязывающие гарантии безопасности.

"Я хочу, чтобы все это понимали. Признание Россией этих псевдореферендумов как будто нормальных, реализация так называемого "крымского сценария" и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России - не о чем говорить. Аннексия - это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества. Именно такой четкий сигнал сейчас нужен от каждого государства мира", - подытожил Зеленский.

Напомним, Россия в течение 23-27 сентября провела так называемые референдумы на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Британская разведка утверждает, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента 30 сентября президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.