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Зеленский: в случае очередной аннексии территории Украины с Путиным "не о чем говорить"

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 23:20

Президент Владимир Зеленский отметил, что в случае, если Россия попытается на основании так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины присоединить их к себе, это означает закрытие любых переговоров с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в своем выступлении на Совете Безопасности ООН во вторник.

"(Аннексия) - это попытка украсть территорию другого государства. Это попытка стереть нормы международного права. И это очень циничная попытка принудить мужчин на оккупированной территории Украины к мобилизации в российскую армию, чтобы бросить их воевать против своей же родины!" - подчеркнул глава государства.

По его словам, существует только один путь предотвратить такие действия России: исключить ее из всех международных организаций (или приостановить членство) - в частности лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето; усилить санкции во всех сферах против Москвы; предоставить Украине всю необходимую финансовую и военную поддержку, а также юридически обязывающие гарантии безопасности.

"Я хочу, чтобы все это понимали. Признание Россией этих псевдореферендумов как будто нормальных, реализация так называемого "крымского сценария" и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России - не о чем говорить. Аннексия - это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества. Именно такой четкий сигнал сейчас нужен от каждого государства мира", - подытожил Зеленский.

Напомним, Россия в течение 23-27 сентября провела так называемые референдумы на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Британская разведка утверждает, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента 30 сентября президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.

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Темы: ЗеленскийПутинреферендум
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