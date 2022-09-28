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Зеленський про фронт: Без деталей, але ми просуваємося вперед

Альона Мазуренко Середа, 28 вересня 2022, 00:18
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники просуваються і звільняють українську землю.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю".

Нагадаємо: Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано. 

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Теми: Зеленськийвійнаокупація
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