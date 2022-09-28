Зеленський про фронт: Без деталей, але ми просуваємося вперед
Середа, 28 вересня 2022, 00:18
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники просуваються і звільняють українську землю.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю".
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