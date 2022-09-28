Зеленський про фронт: Без деталей, але ми просуваємося вперед

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники просуваються і звільняють українську землю.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю".

Реклама:

Нагадаємо: Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано.