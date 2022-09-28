Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники продвигаются и освобождают украинскую землю.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Относительно фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю".

Напомним: Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.