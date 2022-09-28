Зеленский о фронте: Без деталей, но мы продвигаемся вперед
Среда, 28 сентября 2022, 00:18
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники продвигаются и освобождают украинскую землю.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Относительно фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю".
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Напомним: Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.