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Україна не пройшла в дивізіон "А" Ліги Націй

Ольга Глущенко Середа, 28 вересня 2022, 00:20
фото: Getty Images

Збірна України зіграла внічию з командою Шотландії в матчі 6-го туру Ліги Націй, що не дозволило "синьо-жовтим" вийти в дивізіон "А" Ліги Націй.

Джерело: Суспільне

Деталі: До трьох заключних матчів поточного розіграшу Україна підходила в статусі лідера "B1". Проте вже в перенесеному матчі 2-го туру команда Олександра Петракова розгромно програла Шотландії (0:3), втративши перше місце квартету.

У п'ятому турі обидві команди не робили одна одній поступок, набравши по три очки. Україна в Єревані розгромила Вірменію (5:0), а шотландці здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1).

Відтак доля першого місця групи "В1" вирішувалася саме в очній зустрічі команд. На тлі повномасштабної війни "синьо-жовті" як номінальні господарі приймали нещодавних суперників у польському Кракові.

Як і шість днів тому, в першому таймі Україна та Шотландія голів не забивали. Натомість у другій 45-хвилинці контроль над м'ячем захопили гості, що не заважало підопічним Петракова створювати власні моменти біля воріт суперника.

У другому таймі свої удари по воротах шотландців виконували Данило Ігнатенко та Михайло Мудрик. Проте жодна з атак господарів не закінчилася необхідним для здобуття трьох очок голом. Нічия - Україна залишається у дивізіоні "В" ще на сезон.

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Теми: футболспорт
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