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Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 00:20
Украина не прошла в дивизион А Лиги Наций
фото: Getty Images

Сборная Украины сыграла вничью с командой Шотландии в матче 6-го тура Лиги Наций, что не позволило "сине-желтым" выйти в дивизион "А" Лиги Наций.

Источник: Общественное

Детали: К трем заключительным матчам текущего розыгрыша Украина подходила в статусе лидера "B1". Однако уже в перенесенном матче 2-го тура команда Александра Петракова разгромно проиграла Шотландии (0:3), потеряв первое место квартета.

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В пятом туре обе команды не делали друг другу уступок, набрав по три очка. Украина в Ереване разгромила Армению (5:0), а шотландцы одержали волевую победу над Ирландией (2:1).

Поэтому судьба первого места группы "В1" решалась именно в очной встрече команд. На фоне полномасштабной войны "сине-желтые" как номинальные хозяева принимали недавних соперников в польском Кракове.

Как и шесть дней назад, в первом тайме Украина и Шотландия голов не забивали. Зато во второй 45-минутке контроль над мячом захватили гости, что не мешало подопечным Петракова создавать собственные моменты у ворот соперника.

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Во втором тайме свои удары по воротам шотландцев выполняли Даниил Игнатенко и Михаил Мудрик. Однако ни одна из атак хозяев не закончилась необходимым для получения трех очков голом. Ничья - Украина остается в дивизионе "В" еще на сезон.

Темы: футболспорт
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