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ЗСУ знищили 58 загарбників і майже 80 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 28 вересня 2022, 02:18
ЗСУ знищили 58 загарбників і майже 80 одиниць ворожої техніки – ОК Південь
український військовий, фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів українські військові знищили живу силу і військову техніку ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Складом танкового взводу в напрямку Чкалове – Безіменне (ворог – ред.) спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили

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Продовжуючи обстріли з реактивної та важкої артилерії, танків й мінометів наших позицій, ворог застосував і 3 авіаційних, і 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів.

Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому, на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі".

Деталі: По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму, випущено 2 ракети Х-59, класу "повітря – поверхня". Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

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Також ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу: ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.

Українська авіація завдала ворогові 5 ударів. А підрозділ протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник типу "Орлан-10" у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали  250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт  і склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини.

Підтверджені втрати ворога складають: 58 загарбників, танк і ще 77 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів дорозвідуються.

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії, на борту яких 24 "Калібри", – ідеться в повідомленні ОК "Південь".

Теми: Збройні силивійна
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