ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили живую силу и военную технику врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Составом танкового взвода в направлении Чкалово - Безымянное (враг - ред.) попытался провести наступательные действия. Один танк подорвался на противотанковой мине, два - отступили

Продолжая обстрелы из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов наших позиций, враг применил и 3 авиационных, и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

Истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому, на Николаевщине. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе".

Детали: По Одесской области враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления, выпущено 2 ракеты Х-59, класса "воздух - поверхность". Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе.

Также враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу: еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 с направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО.

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Украинская авиация нанесла врагу 5 ударов. А подразделение противовоздушной обороны уничтожили беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а затем в Баштанском районе Николаевщины сбили вражеский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.

Подтвержденные потери врага составляют: 58 захватчиков, танк и еще 77 единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются.

"Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое. На маневрировании оставлено 6 единиц, из которых 3 - надводные ракетоносители, на борту которых 24 "Калибры", - говорится в сообщении ОК "Юг".