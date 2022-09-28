Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 02:18
ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК Юг
украинский военный, фото: ОК Юг

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили живую силу и военную технику врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Составом танкового взвода в направлении Чкалово - Безымянное (враг - ред.) попытался провести наступательные действия. Один танк подорвался на противотанковой мине, два - отступили

Реклама:

Продолжая обстрелы из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов наших позиций, враг применил и 3 авиационных, и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

Истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому, на Николаевщине. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе".

Детали: По Одесской области враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления, выпущено 2 ракеты Х-59, класса "воздух - поверхность". Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе.

ВИДЕО ДНЯ

Также враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу: еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 с направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО.

Украинская авиация нанесла врагу 5 ударов. А подразделение противовоздушной обороны уничтожили беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а затем в Баштанском районе Николаевщины сбили вражеский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.

Подтвержденные потери врага составляют: 58 захватчиков, танк и еще 77 единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются.

"Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое. На маневрировании оставлено 6 единиц, из которых 3 - надводные ракетоносители, на борту которых 24 "Калибры", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Вооруженные силы
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: