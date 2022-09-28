Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники - ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 02:18
украинский военный, фото: ОК Юг

На защите южных рубежей украинские военные уничтожили живую силу и военную технику врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Составом танкового взвода в направлении Чкалово - Безымянное (враг - ред.) попытался провести наступательные действия. Один танк подорвался на противотанковой мине, два - отступили

Продолжая обстрелы из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов наших позиций, враг применил и 3 авиационных, и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

Истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому, на Николаевщине. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе".

Детали: По Одесской области враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, с крымского направления, выпущено 2 ракеты Х-59, класса "воздух - поверхность". Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе.

Также враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу: еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 с направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Украинская авиация нанесла врагу 5 ударов. А подразделение противовоздушной обороны уничтожили беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а затем в Баштанском районе Николаевщины сбили вражеский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.

Подтвержденные потери врага составляют: 58 захватчиков, танк и еще 77 единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются.

"Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое. На маневрировании оставлено 6 единиц, из которых 3 - надводные ракетоносители, на борту которых 24 "Калибры", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Вооруженные силывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Шольца раздражают призывы поставлять Украине танки: как будто мы даем только шлемы

видеоШесть часов расстреливали мирные авто в Гостомеле: обнародованы кадры военного преступления РФ

Война закончится только после полной деоккупации всей Украины – Зеленский

Экс-заместителя министра уличили в оборудках при запуске цифровой медицины

Мелони – Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Италии

США и союзники усилили разведку на фоне ядерных угроз Путина – СМИ

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ поразили почти 30 районов сосредоточения живой силы и техники врага – сводка
Литва обеспечит зимней формой около 25 тысяч украинских военных
Защитники отбили все атаки врага и уничтожили 3 склада с боеприпасами - Генштаб
Последние новости
14:51
Горсовет Одессы провалил голосование за снос памятника Екатерине ІІ
14:47
РФ обстреляла приграничье Черниговщины, зафиксировано 77 взрывов – ОК "Север"
14:35
В Беларуси начали внезапную проверку воинской части возле Минска
14:21
КНДР провела новый запуск баллистической ракеты перед визитом на полуостров вице-президента США
14:13
Херсонщина: россияне ужесточили фильтрацию и пытаются восстановить мост в Новой Каховке
14:12
Курс валют на 28 сентября: гривня стабилизировалась
14:07
В ОК "Юг" рассказали, как распознать иранский дрон в небе
14:06
Сестра освобожденной из плена медикини Мамоновой рассказала о ее состоянии после рождения дочери
14:05
Песков: Путин не планирует делать отдельного обращения по "результатам" псевдореферендумов
14:05
Джонатан Литтель о жуткой работе в моргах Украины, где хранятся тела убитых на войне
Все новости...