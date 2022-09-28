Reuters: США готують для України новий пакет військової допомоги на понад $1 млрд

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда доларів для протистояння України проти Росії на тлі так званих "референдумів", проведених РФ на окупованих територіях.

Джерело: Reuters із посиланням на офіційних осіб США

Деталі: Видання зазначає, що про пакет допомоги буде оголошено найближчим часом.

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"Очікується, що для цього будуть використані кошти з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не постачати з існуючих запасів США", – пише Reuters.

Пакет буде включати пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем протидії безпілотникам і радіолокаційних систем, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку.

Крім того, Вашингтон готує нові санкції проти Росії, якщо Москва анексує окуповані території після оголошення результатів "референдумів".