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Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 02:54
Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на более чем $1 млрд
фото: Getty Images

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов для противостояния Украины против России на фоне так называемых "референдумов", проведенных РФ на оккупированных территориях.

Источник: Reuters со ссылкой на официальных лиц США

Детали: Издание отмечает, что о пакете помощи будет объявлено в ближайшее время.

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"Ожидается, что для этого будут использованы средства из Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом, чтобы позволить администрации Байдена закупать оружие у промышленности, а не поставлять из существующих запасов США", - пишет Reuters.

Пакет будет включать пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационных систем, а также запасные части, обучение и техническую поддержку.

Кроме того, Вашингтон готовит новые санкции против России, если Москва аннексирует оккупированные территории после объявления результатов "референдумов".

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Темы: СШАоружиевойна
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