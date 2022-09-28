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Референдум на Кубі підтримав одностатеві шлюби

Ольга Глущенко Середа, 28 вересня 2022, 04:50
Референдум на Кубі підтримав одностатеві шлюби
фото: Getty Images

На національному референдумі кубинці підтримали одностатеві шлюби та можливість ними усиновлення дітей.

Джерело: Reuters із посиланням на національну виборчу комісію Куби

Деталі: Понад 3,9 мільйона виборців проголосували за ратифікацію "сімейного" кодексу (66,9%), в той час як 1,95 мільйона виступили проти ратифікації (33%).

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"Справедливість восторжествувала", - написав у Твіттері президент Куби Мігель Діас-Канель.

100-сторінковий "сімейний кодекс" легалізує одностатеві шлюби і цивільні союзи, дозволяє одностатевим парам всиновлювати дітей, а також сприяє рівному розподілу домашніх прав і обов'язків між чоловіками і жінками.

За попередніми даними виборчої комісії, у недільному референдумі взяли участь 74% з 8,4 млн. кубинців, які мають право голосу.

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Теми: референдумЛГБТ
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