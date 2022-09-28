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Референдум на Кубе поддержал однополые браки

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 04:50
фото: Getty Images

На национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность ими усыновления детей.

Источник: Reuters со ссылкой на национальную избирательную комиссию Кубы

Детали: Более 3,9 миллиона избирателей проголосовали за ратификацию "семейного" кодекса (66,9%), в то время как 1,95 миллиона выступили против ратификации (33%).

"Справедливость восторжествовала", - написал в Твиттере президент Кубы Мигель Диас-Канель.

100-страничный "семейный кодекс" легализует однополые браки и гражданские союзы, позволяет однополым парам усыновлять детей, а также способствует равному распределению домашних прав и обязанностей между мужчинами и женщинами.

По предварительным данным избирательной комиссии, в воскресном референдуме приняли участие 74% из 8,4 млн. кубинцев, имеющих право голоса.

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Темы: референдумЛГБТ
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