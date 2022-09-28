Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Референдум на Кубе поддержал однополые браки

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 04:50
Референдум на Кубе поддержал однополые браки
фото: Getty Images

На национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность ими усыновления детей.

Источник: Reuters со ссылкой на национальную избирательную комиссию Кубы

Детали: Более 3,9 миллиона избирателей проголосовали за ратификацию "семейного" кодекса (66,9%), в то время как 1,95 миллиона выступили против ратификации (33%).

Реклама:

"Справедливость восторжествовала", - написал в Твиттере президент Кубы Мигель Диас-Канель.

100-страничный "семейный кодекс" легализует однополые браки и гражданские союзы, позволяет однополым парам усыновлять детей, а также способствует равному распределению домашних прав и обязанностей между мужчинами и женщинами.

По предварительным данным избирательной комиссии, в воскресном референдуме приняли участие 74% из 8,4 млн. кубинцев, имеющих право голоса.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: референдумЛГБТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
референдум
Президент Польши утвердил проведение референдума в день выборов в парламент
Министр обороны Польши назвал четвертый вопрос, который вынесут на референдум
Третий вопрос на референдуме в Польше будет касаться мигрантов – премьер
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: