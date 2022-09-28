ISW прогнозує, як Росія "переформулює своє вторгнення в Україну"

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія може "переформулювати своє вторгнення в Україну", а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях.

Джерело: ISW

Деталі: Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня свої так звані "референдуми" щодо анексії, заявивши, що кожен такий фальшивий референдум отримав підтримку від 87 до 99% українських громадян.

Реклама:

Згідно із зібраними даними, ISW припускає, що президент Росії Владімір Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

Інститут нагадує про свої прогнози, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня чи відразу після неї, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в рамках осіннього призовного циклу.

Також інститут з посиланням на проаналізовані дані, повідомляє, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

ВІДЕО ДНЯ

Основні висновки ISW: