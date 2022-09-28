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ISW прогнозує, як Росія "переформулює своє вторгнення в Україну"

Ольга Глущенко Середа, 28 вересня 2022, 05:46
ISW прогнозує, як Росія переформулює своє вторгнення в Україну
Путін, фото: Getty Images

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія може "переформулювати своє вторгнення в Україну", а також дає оцінку псевдореферендумам на окупованих територіях.

Джерело: ISW

Деталі: Російська влада на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України завершила 27 вересня свої так звані "референдуми" щодо анексії, заявивши, що кожен такий фальшивий референдум отримав підтримку від 87 до 99% українських громадян.

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Згідно із зібраними даними, ISW припускає, що президент Росії Владімір Путін, ймовірно, оголосить про російську анексію окупованих українських територій 30 вересня.

Інститут нагадує про свої прогнози, що Путін анексує окуповані українські території до 1 жовтня чи відразу після неї, щоб уможливити примусовий призов українського цивільного населення в російську армію в рамках осіннього призовного циклу.

Також інститут з посиланням на проаналізовані дані, повідомляє, що російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

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Основні висновки ISW:

  • Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, оголосить про російську анексію окупованої української території 30 вересня на основі проведених так званих "референдумів".
  • За повідомленнями, російські війська відправляють нещодавно мобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на фронт у Херсонську та Харківську області без попередньої підготовки.
  • Українські війська зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл та досягли подальших успіхів на околицях Лиману.
  • ЗСУ продовжують наносити удари по російських наземних лініях зв'язку в рамках контрнаступу на півдні, зокрема, зриваючи спроби росіян побудувати баржеву переправу.
  • Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції навколо Бахмута і на захід від Донецька, все частіше використовуючи каральні підрозділи.
  • Окупанти завдали серйозної шкоди українському аеродрому в Кривому Розі та продовжили регулярні повітряні й ракетні удари на півдні України.
  • Російська влада встановлює контрольно-пропускні пункти на кордонах Росії для примусової мобілізації російських чоловіків, які намагаються її уникнути шляхом втечі з країни.
  • Російські посадовці створюють умови для примусової мобілізації або призову українських цивільних осіб на територіях окупованої України, які незабаром будуть анексовані.
  • Російська анексія окупованих Донецької та Луганської областей, ймовірно, посилить напруженість у лавах "ДНР" та "ЛНР", які регулярно бунтують, коли їх змушують воювати за межами своїх областей.
  • Російські офіційні особи можуть спробувати переформулювати своє вторгнення в Україну та окупацію анексованої української території як "антитерористичну операцію".

Теми: війнаРосіяПутін
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