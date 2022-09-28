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ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"

Ольга ГлущенкоСреда, 28 сентября 2022, 05:46
ISW прогнозирует, как Россия переформулирует свое вторжение в Украину
Путин, фото: Getty Images

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях.

Источник: ISW

Детали: Российские власти на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили 27 сентября свои так называемые "референдумы" по аннексии, заявив, что каждый такой фальшивый референдум получил поддержку от 87 до 99% украинских граждан.

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Согласно собранным данным, ISW предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.

Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября или сразу после нее, чтобы сделать возможным принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.

Также институт со ссылкой на проанализированные данные, сообщает, что российские войска отправляют недавно мобилизованных военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки.

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Основные выводы ISW:

  • Президент России Владимир Путин, скорее всего, объявит о российской аннексии оккупированной украинской территории 30 сентября на основе проведенных так называемых "референдумов".
  • По сообщениям, российские войска отправляют недавно мобилизованных военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонскую и Харьковскую области без предварительной подготовки.
  • Украинские войска укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и достигли дальнейших успехов в окрестностях Лимана.
  • ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи в рамках контрнаступления на юге, в частности, срывая попытки россиян построить баржевую переправу.
  • Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции вокруг Бахмута и к западу от Донецка, все чаще используя карательные подразделения.
  • Оккупанты нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжили регулярные воздушные и ракетные удары на юге Украины.
  • Российские власти устанавливают контрольно-пропускные пункты на границах России для принудительной мобилизации российских мужчин, которые пытаются ее избежать путем бегства из страны.
  • Российские чиновники создают условия для принудительной мобилизации или призыва украинских гражданских лиц на территориях оккупированной Украины, которые вскоре будут аннексированы.
  • Российская аннексия оккупированных Донецкой и Луганской областей, вероятно, усилит напряженность в рядах "ДНР" и "ЛНР", которые регулярно бунтуют, когда их заставляют воевать за пределами своих областей.
  • Российские официальные лица могут попытаться переформулировать свое вторжение в Украину и оккупацию аннексированной украинской территории как "антитеррористическую операцию".

Темы: войнаРосcияПутин
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