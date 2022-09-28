У "референдумі" на Луганщині взяли участь стільки ж людей, скільки мали право голосу в 2012-му – Гайдай

У псевдореферендумі в Луганській області взяли участь стільки ж людей, скільки мали право голосу десять років тому – з урахуванням сотень тисяч евакуйованих та емігрантів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Майже ніхто не дивується результатам цього кількаденного неволевиявлення. Обурені – тисячі, здивовані – мабуть, одиниці.

Цифри можна намалювати будь-які, як і "правильно" порахувати пусті чи невірно заповнені папірці для голосування. Важко це назвати бюлетенями".

Деталі: Гайдай зазначає, що на виборах народних депутатів України у жовтні 2012 року, коли ще також голосувала вся Луганщина, до списків були включені 1, 829 млн осіб.

Наразі "привели голосувати" 1,662 млн осіб.

Пряма мова: "Із урахуванням явки лише у 94%, маємо 1,768 млн населення, яке мало право голосувати, але не мало права голосу.

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Тобто, з урахуванням катастрофічної щорічної негативної різниці між кількістю народжених і померлих на території так званої "ЛНР", в організаторів "референдуму" виходить, що населення за ці роки зменшилося лише на 60 тисяч осіб.

До цих 60 тисяч різниці входять не тільки померлі, а й сотні тисяч переселенців у межах України – тільки протягом весни-літа 2022 року офіційно зареєстрованих понад 320 тисяч переміщених осіб. Багато хто ще не зареєструвався або користується довідкою, отриманою 7-8 років тому. Десятки тисяч луганчан виїхали в країни Європи.

До цих 60 тисяч різниці увійшли загиблі та скалічені, яких Росія примусово мобілізувала під час вторгнення. Напевно, й полонені та зниклі безвісти.

Багато й тих, хто за ці вісім років облаштувався на Росії. Та й там нібито проголосували 402 тисячі або 99,35%. Тобто усі заробітчани та біженці мали кинути роботу і дістатися 181 виборчої дільниці. Їхати в інше місто? Байдуже! До сусіднього регіону – також.

Порахували всіх!".

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