Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В "референдуме" в Луганской области поучаствовали столько же людей, сколько имели право голоса в 2012-м – Гайдай

Елена РощинаСреда, 28 сентября 2022, 08:44
Сергей Гайдай, скриншот

В псевдореферендуме в Луганской области приняли участие столько же людей, сколько имели право голоса десять лет назад – с учетом сотен тысяч эвакуированных и эмигрантов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Почти никто не удивляется результатам этого неволеизъявления длинной в несколько дней. Возмущены – тысячи, удивлены – пожалуй, единицы.

Цифры можно нарисовать любые, как и "правильно" подсчитать пустые или неверно заполненные бумажки для голосования. Трудно это назвать бюллетенями".

Детали: Гайдай отмечает, что на выборах народных депутатов Украины в октябре 2012 года, когда еще голосовала вся Луганская область, в списки были включены 1,829 млн человек.

Сейчас "привели голосовать" 1,662 млн человек.

Прямая речь: "С учетом явки только в 94%, имеем 1,768 млн населения, которое имело право голосовать, но не имело права голоса.

ВИДЕО ДНЯ

То есть, с учетом катастрофической ежегодной отрицательной разницы между количеством родившихся и умерших на территории так называемой "ЛНР", у организаторов "референдума" получается, что население за эти годы уменьшилось всего на 60 тысяч человек.

В эти 60 тысяч разницы входят не только умершие, но и сотни тысяч переселенцев в пределах Украины – только в течение весны-лета 2022 официально зарегистрированных более 320 тысяч перемещенных лиц. Многие еще не зарегистрировались или пользуются справкой, полученной 7-8 лет назад. Десятки тысяч луганчан уехали в страны Европы.

В эти 60 тысяч разницы вошли погибшие и искалеченные, которых Россия принудительно мобилизовала во время вторжения. Наверное, и пленные и пропавшие без вести.

Много и тех, кто за эти восемь лет обосновался в России. Да и там вроде бы проголосовали 402 тысячи или 99,35%. То есть все заробитчане и беженцы должны были бросить работу и добраться до 181 избирательного участка. Ехать в другой город? Неважно! В соседний регион – тоже.

Посчитали всех!".

Предыстория:

  • 27 сентября оккупанты на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей завершили проведение незаконных и фиктивных "референдумов" о "вхождении" в состав Российской Федерации.
  • В тот же день ставленники РФ начали оглашать результаты псевдореферендумов. В так называемой "ЛНР" заявили, что 98,42% жителей проголосовали за присоединение к России при явке 92,6%.

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Луганская областьреферендумоккупацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Спецслужбы допускают, что трубы "Северных потоков" непригодны навсегда – СМИ

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Все новости...
Луганская область
Первые мобилизованные из России уже добрались до фронта – глава Луганской ОВА
СБУ показала главных марионеток Кремля, которые проводят "референдумы" на Донбассе
На оккупированной Луганщине "бавовна" на вражеском складе и в казармах – Гайдай
Последние новости
21:27
Власти Грузии резко осудили визит Лукашенко в оккупированную Абхазию
21:22
Венгрия снова заблокировала санкции против патриарха Кирилла - СМИ
21:16
Минэнерго и ПРООН реализуют новую программу восстановления энергетического сектора Украины
21:13
Трюдо обсудил с Зеленским "референдумы" и дальнейшую поддержку Украины
21:08
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в Днепре работает ПВО
21:02
Зеленский поблагодарил Гутерриша: Не признал псевдореферендумы
20:59
"Наш бизнес словно выключили". Предприниматель перевезла детсад из Краматорска в Коломыю
20:41
Украинцы создали петицию о демобилизации военных по собственному желанию
20:41
Оккупант, бежавший из Изюма, жалуется, что его не пускали в РФ, пока не согласится воевать дальше
20:18
США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS
Все новости...