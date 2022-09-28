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В "референдуме" в Луганской области поучаствовали столько же людей, сколько имели право голоса в 2012-м – Гайдай

Елена РощинаСреда, 28 сентября 2022, 08:44
В референдуме в Луганской области поучаствовали столько же людей, сколько имели право голоса в 2012-м – Гайдай
Сергей Гайдай, скриншот

В псевдореферендуме в Луганской области приняли участие столько же людей, сколько имели право голоса десять лет назад – с учетом сотен тысяч эвакуированных и эмигрантов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Почти никто не удивляется результатам этого неволеизъявления длинной в несколько дней. Возмущены – тысячи, удивлены – пожалуй, единицы.

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Цифры можно нарисовать любые, как и "правильно" подсчитать пустые или неверно заполненные бумажки для голосования. Трудно это назвать бюллетенями".

Детали: Гайдай отмечает, что на выборах народных депутатов Украины в октябре 2012 года, когда еще голосовала вся Луганская область, в списки были включены 1,829 млн человек.

Сейчас "привели голосовать" 1,662 млн человек.

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Прямая речь: "С учетом явки только в 94%, имеем 1,768 млн населения, которое имело право голосовать, но не имело права голоса.

То есть, с учетом катастрофической ежегодной отрицательной разницы между количеством родившихся и умерших на территории так называемой "ЛНР", у организаторов "референдума" получается, что население за эти годы уменьшилось всего на 60 тысяч человек.

В эти 60 тысяч разницы входят не только умершие, но и сотни тысяч переселенцев в пределах Украины – только в течение весны-лета 2022 официально зарегистрированных более 320 тысяч перемещенных лиц. Многие еще не зарегистрировались или пользуются справкой, полученной 7-8 лет назад. Десятки тысяч луганчан уехали в страны Европы.

В эти 60 тысяч разницы вошли погибшие и искалеченные, которых Россия принудительно мобилизовала во время вторжения. Наверное, и пленные и пропавшие без вести.

Много и тех, кто за эти восемь лет обосновался в России. Да и там вроде бы проголосовали 402 тысячи или 99,35%. То есть все заробитчане и беженцы должны были бросить работу и добраться до 181 избирательного участка. Ехать в другой город? Неважно! В соседний регион – тоже.

Посчитали всех!".

Предыстория:

  • 27 сентября оккупанты на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей завершили проведение незаконных и фиктивных "референдумов" о "вхождении" в состав Российской Федерации.
  • В тот же день ставленники РФ начали оглашать результаты псевдореферендумов. В так называемой "ЛНР" заявили, что 98,42% жителей проголосовали за присоединение к России при явке 92,6%.

Темы: Луганская областьреферендумоккупацияРосcия
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