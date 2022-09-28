Втрати РФ у війні зросли на 400 військових, українці збили літак і 12 безпілотників
Середа, 28 вересня 2022, 09:29
За минулу добу Російська Федерація втратила через війну проти України близько 400 військовослужбовців, один літак, 12 безпілотників, також повідомляється про збиту ракету.
Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 вересня
Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Реклама:
Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 28 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 58 150 (+400) осіб ліквідовано,
- танків – 2 312 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 4 889 (+8) од,
- артилерійських систем – 1 381 (+3) од,
- РСЗВ – 331 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
- літаків – 262 (+1) од,
- гелікоптерів – 224 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12),
- крилаті ракети ‒ 242 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 742 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ