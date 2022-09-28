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Втрати РФ у війні зросли на 400 військових, українці збили літак і 12 безпілотників

Олена РощінаСереда, 28 вересня 2022, 09:29
Фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Російська Федерація втратила через війну проти України близько 400 військовослужбовців, один літак, 12 безпілотників, також повідомляється про збиту ракету. 

Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 вересня

Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. 

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 28 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 58 150 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків – 2 312 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 4 889 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1 381 (+3) од,
  • РСЗВ – 331 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
  • літаків – 262 (+1) од,
  • гелікоптерів – 224 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 242 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 742 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаРосіяГенштабЗбройні сили
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