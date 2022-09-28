Потери РФ в войне выросли на 400 военных, украинцы сбили самолет и 12 беспилотников
Среда, 28 сентября 2022, 09:29
За минувшие сутки Российская Федерация потеряла из-за войны против Украины около 400 военнослужащих, один самолет, 12 беспилотников, также сообщается о сбитой ракете.
Источник: данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 сентября
Детали: Самые большие потери оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 58 150 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 312 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 889 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед,
- РСЗО – 331 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,
- самолетов – 262 (+1) ед,
- вертолетов – 224 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12),
- крылатые ракеты ‒ 242 (+1),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3 742 (+12) ед,
- специальная техника – 131 (+0).
Данные уточняются.