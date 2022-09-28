Потери РФ в войне выросли на 400 военных, украинцы сбили самолет и 12 беспилотников

За минувшие сутки Российская Федерация потеряла из-за войны против Украины около 400 военнослужащих, один самолет, 12 беспилотников, также сообщается о сбитой ракете.

Источник: данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 сентября

Детали: Самые большие потери оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составили:

личного состава – порядка 58 150 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 312 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 889 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед,

РСЗО – 331 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,

самолетов – 262 (+1) ед,

вертолетов – 224 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12),

крылатые ракеты ‒ 242 (+1),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3 742 (+12) ед,

специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.