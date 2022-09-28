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Потери РФ в войне выросли на 400 военных, украинцы сбили самолет и 12 беспилотников

Елена РощинаСреда, 28 сентября 2022, 09:29
Потери РФ в войне выросли на 400 военных, украинцы сбили самолет и 12 беспилотников
Фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Российская Федерация потеряла из-за войны против Украины около 400 военнослужащих, один самолет, 12 беспилотников, также сообщается о сбитой ракете.

Источник: данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 сентября

Детали: Самые большие потери оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 58 150 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 312 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 889 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1 381 (+3) ед,
  • РСЗО – 331 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 175 (+0) ед,
  • самолетов – 262 (+1) ед,
  • вертолетов – 224 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12),
  • крылатые ракеты ‒ 242 (+1),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 3 742 (+12) ед,
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

 

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Темы: войнаРосcияГенштабВооруженные силы
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