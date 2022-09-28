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РФ завдала удару по школі, за добу на Донеччині загинуло 5 людей – ОВА

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 09:31
РФ завдала удару по школі, за добу на Донеччині загинуло 5 людей – ОВА
Школа в селі Миколаївка на Донеччині, фото Павла Кириленка

Зранку 28 вересня росіяни завдали удару по школі в селі Миколаївка на Донеччині, де ховались від обстрілів 12 людей, за добу в області загинуло 5 мирних жителів. 

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, Слов'янська ВЦА в Telegram

Пряма мова: "Обстріл (за попередньою інформацією, ракетою С-300) стався близько 5-ї ранку, у сховищі на той час перебувало дванадцятеро людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Окупанти цілили просто у будівлю школи". 

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Деталі: За його словами, стіни будівлі обвалилися, однак сховище витримало. Постраждалих немає, тривають пошуки однієї співробітниці школи. Кириленко додав, що будівля не є військовим об’єктом та вкотре закликав цивільних виїжджати з Донеччини.

 

Голова ОВА повідомив, що за 27 вересня росіяни вбили 4 мирних жителя у Курахівці та одного у Бахмуті, 10 людей отримали поранення.

Слов'янська ВЦА нагадує, що 28 вересня всі бажаючі можуть відправитися евакуаційним рейсом на поїзд до Покровська. Наступний рейс до Покровська з посадкою в евакуаційні поїзди до Львова та Кіровоградщини запланований на 30 вересня. Також триває набір групи для виїзду до Рівненської області.

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Оновлено о 09:56: Кириленко додав, що вночі росіяни час від часу стріляли по старій частині Авдіївки, по Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці у Мар'їнській громаді, а також по Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв. Напередодні ввечері артобстрілу зазнав Торецьк – постраждалих немає, але пошкоджено 2 будинки.

  
 

Теми: Донецька областьжертвивійна
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