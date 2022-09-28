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РФ нанесла удар по школе, за сутки на Донетчине погибло 5 людей – ОВА

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 09:31
Школа в селе Николаевка в Донецкой области, фото Павла Кириленко

Утром 28 сентября россияне нанесли удар по школе в селе Николаевка Донецкой области, где прятались от обстрелов 12 человек, всего за сутки в области погибло 5 мирных жителей. 

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Славянская ВГА в Telegram

Прямая речь: "Обстрел (по предварительной информации, ракетой С-300) произошел около 5 утра, в бомбоубежище в то время находилось двенадцать человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью. Оккупанты целились прямо в здание школы". 

Детали: По его словам, стены здания обвалились, однако хранилище выдержало. Пострадавших нет, продолжаются поиски одной сотрудницы школы. Кириленко добавил, что здание не является военным объектом и в очередной раз призвал гражданских выезжать из Донецкой области.

 

Председатель ОВА сообщил, что за 27 сентября россияне убили 4 мирных жителя в Кураховке и одного в Бахмуте, 10 человек получили ранения.

Славянская ВГА напоминает, что 28 сентября все желающие могут отправиться эвакуационным рейсом на поезд в Покровск. Следующий рейс в Покровск с посадкой в эвакуационные поезда до Львова и Кировоградщины запланирован на 30 сентября. Продолжается набор группы для выезда в Ровенскую область.

Обновлено в 09:56: Кириленко добавил, что ночью россияне время от времени стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинской громаде, а также по Отрадовке и станции Майорск в Светлодарской громаде. По предварительной информации, без жертв. Накануне вечером артобстрелу подвергся Торецк – пострадавших нет, но повреждены 2 дома.

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Темы: Донецкая областьжертвывойна
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