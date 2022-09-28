Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

США і союзники посилили розвідку на тлі ядерних погроз Путіна – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 09:49

Розвідувальні служби США і союзників посилюють зусилля з виявлення будь-яких російських військових пересувань або комунікацій, які можуть свідчити про те, що Володимир Путін віддав наказ про застосування ядерної зброї в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох нинішніх і колишніх американських високопосадовців.

Джерела попереджають, що будь-які ознаки того, що російський лідер вирішив здійснити немислиме - у відчайдушній спробі перехопити ініціативу або залякати міжнародне співтовариство, щоб воно задовольнило його вимоги - можуть з'явитися надто пізно.

Більшість російських літаків, разом зі звичайними ракетами і ракетними пусковими установками, можуть також доставляти меншу тактичну ядерну зброю.

Ця зброя призначена для більш цілеспрямованого використання на полі бою, ніж стратегічні озброєння, такі як міжконтинентальні балістичні ракети, які подають сигнали, коли їхні підрозділи приведені в бойову готовність або зібрані на навчаннях.

Це означає, що якщо Путін або його командири не захочуть, щоб світ дізнався про це заздалегідь, США можуть ніколи не дізнатися, коли російські війська замінять звичайні боєприпаси на атомні бомби.

"Ми спостерігаємо за цим більш уважно", - сказав американський урядовець, який має доступ до розвідданих про ядерні сили і стратегію Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Останні зусилля включають залучення додаткових розвідувальних засобів США і союзників - в повітрі, космосі і кіберпросторі - і більшу опору на комерційні супутники для аналізу російських підрозділів на місцях, які можуть бути в змозі отримати ядерну зброю, сказав чиновник.

Ще однією зоною уваги за межами України є російський анклав Калінінград, затиснутий між Польщею і Литвою, де Кремль встановив системи озброєння подвійного призначення і гіперзвукові ракети.

Протягом останнього тижня веб-сайти з відстеження польотів показали, що кілька літаків електронного спостереження RC-135 Rivet Joint ВПС США кружляли над містом, нібито збираючи дані.

За останні кілька років Росія модернізувала свої ракетні бази в Калінінграді, що викликає побоювання щодо потенційного нарощування ядерного потенціалу на цій території.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За даними ЗМІ, в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України - хоча вважають це дуже малоймовірним - та надсилають Кремлю попередження про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

Долучайтесь до Клубу читачів

Теми: розвідкаядерна зброяРосіяСША
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

РосЗМІ поговорили з контрактником із Бучі: російські військові пиячили і вбивали чоловіків

Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС

Спецслужби припускають, що труби "Північних потоків" непридатні назавжди - ЗМІ

Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Усі новини...
розвідка
Британська розвідка: Через політичний тиск РФ невдало наступає на Бахмут замість посилення флангів
"Апатія, деморалізація, ху*зація": окупанти Херсонщини мріють про поранення і вихід з війни
Жителів окупованого Енергодару перестали випускати з міста – розвідка
Останні новини
22:26
Шмигаль розповів, наскільки Україна готова до опалювального сезону
22:21
фотоВіцепрем’єр Угорщини отримав нагороду від патріарха РПЦ, якого Будапешт "відмазує" від санкцій ЄС
22:10
Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ
22:08
Приватбанк остаточно виграв справу за будівлю головного офісу у Дніпрі
22:06
Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від ЄС
22:02
У Британії припускають, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном – ЗМІ
21:58
Захисники збили 4 з 5 керованих ракет, які випустили росіяни
21:53
Росіяни гатили по Сумщині за САУ і мінометів: пошкоджена ЛЕП і будинки
21:47
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти
21:27
Влада Грузії різко засудила візит Лукашенка до окупованої Абхазії
Усі новини...