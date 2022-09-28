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США і союзники посилили розвідку на тлі ядерних погроз Путіна – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 09:49

Розвідувальні служби США і союзників посилюють зусилля з виявлення будь-яких російських військових пересувань або комунікацій, які можуть свідчити про те, що Володимир Путін віддав наказ про застосування ядерної зброї в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох нинішніх і колишніх американських високопосадовців.

Джерела попереджають, що будь-які ознаки того, що російський лідер вирішив здійснити немислиме - у відчайдушній спробі перехопити ініціативу або залякати міжнародне співтовариство, щоб воно задовольнило його вимоги - можуть з'явитися надто пізно.

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Більшість російських літаків, разом зі звичайними ракетами і ракетними пусковими установками, можуть також доставляти меншу тактичну ядерну зброю.

Ця зброя призначена для більш цілеспрямованого використання на полі бою, ніж стратегічні озброєння, такі як міжконтинентальні балістичні ракети, які подають сигнали, коли їхні підрозділи приведені в бойову готовність або зібрані на навчаннях.

Це означає, що якщо Путін або його командири не захочуть, щоб світ дізнався про це заздалегідь, США можуть ніколи не дізнатися, коли російські війська замінять звичайні боєприпаси на атомні бомби.

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"Ми спостерігаємо за цим більш уважно", - сказав американський урядовець, який має доступ до розвідданих про ядерні сили і стратегію Москви.

Останні зусилля включають залучення додаткових розвідувальних засобів США і союзників - в повітрі, космосі і кіберпросторі - і більшу опору на комерційні супутники для аналізу російських підрозділів на місцях, які можуть бути в змозі отримати ядерну зброю, сказав чиновник.

Ще однією зоною уваги за межами України є російський анклав Калінінград, затиснутий між Польщею і Литвою, де Кремль встановив системи озброєння подвійного призначення і гіперзвукові ракети.

Протягом останнього тижня веб-сайти з відстеження польотів показали, що кілька літаків електронного спостереження RC-135 Rivet Joint ВПС США кружляли над містом, нібито збираючи дані.

За останні кілька років Росія модернізувала свої ракетні бази в Калінінграді, що викликає побоювання щодо потенційного нарощування ядерного потенціалу на цій території.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За даними ЗМІ, в західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо президент РФ Владімір Путін почне реалізовувати ядерні погрози щодо України - хоча вважають це дуже малоймовірним - та надсилають Кремлю попередження про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає погрози Путіна блефом, акцентувавши на створенні силами РФ небезпеки для українських АЕС.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди": Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні.

Теми: розвідкаядерна зброяРосіяСША
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