КНДР може у найближчий місяць провести ядерні випробування

Північна Корея може провести ядерні випробування в період з 16 жовтня по 7 листопада.

Джерело: Yonhap News, яке посилається на південнокорейське шпигунське агентство

Деталі: Національна розвідувальна служба Південної Кореї зробила таку оцінку під час закритого брифінгу для законодавців парламентського комітету з розвідки.

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Що цьому передувало: У вересні Північна Корея ввела у дію закон, що дозволяє їй завдавати превентивний ядерний удар.