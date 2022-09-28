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КНДР може у найближчий місяць провести ядерні випробування

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 11:56
Фото ілюстративне

Північна Корея може провести ядерні випробування в період з 16 жовтня по 7 листопада.

Джерело: Yonhap News, яке посилається на південнокорейське шпигунське агентство

Деталі: Національна розвідувальна служба Південної Кореї зробила таку оцінку під час закритого брифінгу для законодавців парламентського комітету з розвідки.

Що цьому передувало: У вересні Північна Корея ввела у дію закон, що дозволяє їй завдавати превентивний ядерний удар.

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Теми: Північна Кореяядерна зброя
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