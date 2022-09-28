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КНДР может в ближайший месяц провести ядерные испытания

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 11:56
КНДР может в ближайший месяц провести ядерные испытания
Фото иллюстративное

Северная Корея может провести ядерные испытания в период с 16 октября по 7 ноября.

Источник: агентство Yonhap News, которое ссылается на южнокорейское шпионское агентство

Детали: Национальная разведывательная служба Южной Кореи сделала такую оценку во время закрытого брифинга для законодателей парламентского комитета по разведке.

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Что этому предшествовало: В сентябре Северная Корея ввела в действие закон, позволяющий ей наносить превентивный ядерный удар.

Темы: Северная Кореяядерное оружие
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