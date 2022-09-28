Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ворог ніде не просувається і не має на це змоги

Олександр ШумілінСереда, 28 вересня 2022, 13:51
Фото із відкритих джерел

На півдні України російські війська ніде не просуваються вперед і не мають змоги проводити наступальні дії.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу 28 вересня

Пряма мова Гуменюк: "Вони (армія РФ – ред.) не можуть просуватися вперед. Вони тримаються за ті рубежі оборони, які протягом тривалого часу для себе облаштовували, зокрема із використанням залізобетонних конструкцій. На Херсонщині, на нашому напрямку, оскільки це відкрита поверхня, це безкраї степи, де заховатися нема за чим, лісів дуже мало. Тому вони використовують ті укріплення, які будували дуже довго, виключно в оборонному режимі.

І просування вперед у них немає ніде... Вони намагалися висунути танковий взвод учора. Перший танк підірвався на протитанковій міні. Два інших розвернулися і майнули на свої позиції".

Деталі: Гуменюк додала, що найкращий варіант для російських військових – ця здатися у полон. За її словами військові РФ обізнані із тим як це зробити і мають усю необхідну інформацію.  

     

Долучайтесь до Клубу читачів

Теми: Херсонвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

РосЗМІ поговорили з контрактником із Бучі: російські військові пиячили і вбивали чоловіків

Спроба Трухіна підкупити поліцію: НАБУ завершило розслідування

ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС

Спецслужби припускають, що труби "Північних потоків" непридатні назавжди - ЗМІ

Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Усі новини...
Херсон
Окупанти почали озвучувати результати своїх псевдореферендумів
У Херсоні вбили екснардепа Ради – росЗМІ
Путін особисто не дозволив військам відступити з Херсона – NYT
Останні новини
01:32
ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування
00:58
За визволення Харківщини Зеленський нагородив 320 військових
00:28
"Ми абсолютно не причетні" – Пентагон про витоки газу на "Північних потоках"
00:04
Загинули відразу. Історія родини, яку росіяни вбили в Ізюмі
23:52
Подробиці нових санкцій ЄС: без алмазів, але проти мила і туалетного паперу – ЗМІ
23:42
Президентка Молдови: якщо наш нейтралітет порушать, ми повинні захищатися
23:34
Командири з "Азовсталі" скоро побачаться з рідними – Зеленський
23:21
Російська ракета влучила у підприємство у Кривому Розі – там значні руйнування
23:12
Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T замість однієї
23:10
Дитячий омбудсмен РФ заявила, що депортовані діти з Маріуполя нібито полюбили Росію
Усі новини...