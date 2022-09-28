ОК "Південь": ворог ніде не просувається і не має на це змоги

На півдні України російські війська ніде не просуваються вперед і не мають змоги проводити наступальні дії.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу 28 вересня

Пряма мова Гуменюк: "Вони (армія РФ – ред.) не можуть просуватися вперед. Вони тримаються за ті рубежі оборони, які протягом тривалого часу для себе облаштовували, зокрема із використанням залізобетонних конструкцій. На Херсонщині, на нашому напрямку, оскільки це відкрита поверхня, це безкраї степи, де заховатися нема за чим, лісів дуже мало. Тому вони використовують ті укріплення, які будували дуже довго, виключно в оборонному режимі.

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І просування вперед у них немає ніде... Вони намагалися висунути танковий взвод учора. Перший танк підірвався на протитанковій міні. Два інших розвернулися і майнули на свої позиції".

Деталі: Гуменюк додала, що найкращий варіант для російських військових – ця здатися у полон. За її словами військові РФ обізнані із тим як це зробити і мають усю необхідну інформацію.