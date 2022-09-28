Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": враг нигде не продвигается и не имеет на это возможности

Александр ШумилиСреда, 28 сентября 2022, 13:51

На юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности проводить наступательные действия.

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга 28 сентября

Прямая речь Гуменюк: "Они (армия РФ - ред.) не могут продвигаться вперед. Они держатся за те рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в частности с использованием железобетонных конструкций. На Херсонщине, на нашем направлении, поскольку это открытая поверхность, это бескрайние степи, где спрятаться не за чем, лесов очень мало. Поэтому они используют те укрепления, которые строили очень долго, исключительно в оборонительном режиме.

И продвижения вперед у них нет нигде... Они пытались выдвинуть танковый взвод вчера. Первый танк подорвался на противотанковой мине. Два других развернулись и устремились на свои позиции".

Детали: Гуменюк добавила, что лучший вариант для российских военных - это сдаться в плен. По ее словам военные РФ знакомы с тем, как это сделать, и имеют всю необходимую информацию.  

    

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: Херсонвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Спецслужбы допускают, что трубы "Северных потоков" непригодны навсегда – СМИ

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Все новости...
Херсон
Оккупанты начали озвучивать результаты своих псевдореферендумов
В Херсоне убили экс-нардепа Рады - росСМИ
Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона – NYT
Последние новости
02:30
В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"
01:32
ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование
00:58
За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных
00:28
"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"
00:04
Погибли сразу. История семьи, которую россияне убили в Изюме
23:52
Подробности новых санкций ЕС: без алмазов, но против мыла и туалетной бумаги – СМИ
23:42
Президент Молдовы: если наш нейтралитет нарушат, мы должны защищаться
23:34
Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский
23:21
Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения
23:12
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной
Все новости...