ОК "Юг": враг нигде не продвигается и не имеет на это возможности

На юге Украины российские войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности проводить наступательные действия.

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга 28 сентября

Прямая речь Гуменюк: "Они (армия РФ - ред.) не могут продвигаться вперед. Они держатся за те рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в частности с использованием железобетонных конструкций. На Херсонщине, на нашем направлении, поскольку это открытая поверхность, это бескрайние степи, где спрятаться не за чем, лесов очень мало. Поэтому они используют те укрепления, которые строили очень долго, исключительно в оборонительном режиме.

И продвижения вперед у них нет нигде... Они пытались выдвинуть танковый взвод вчера. Первый танк подорвался на противотанковой мине. Два других развернулись и устремились на свои позиции".

Детали: Гуменюк добавила, что лучший вариант для российских военных - это сдаться в плен. По ее словам военные РФ знакомы с тем, как это сделать, и имеют всю необходимую информацию.