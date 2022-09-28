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Пєсков: Путін не планує робити окремого звернення за "результатами" псевдореферендумів

Станіслав ПогоріловСереда, 28 вересня 2022, 14:05
Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не планує робити окремого звернення щодо результатів "референдумів", які загарбники провели на окупованих територіях.

Джерело: "Интерфакс", російські пропагандистські інформагентства "ТАСС", "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "На даний час немає (планів щодо звернення – ред.). Але в разі, якщо якісь заходи (з'являться) і коли, скажімо так, вони вже виникнуть - ми будемо вас своєчасно інформувати".

Деталі: Він також додав, що Путін збирається зустрітись з гауляйтерами окупованого Донбасу, Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником, але точна дата ще не визначена.

Наразі відомо, що гауляйтери окупованих частин Донеччини та Луганщини відправились до Москви для "завершення процедури" анексії територій після проведення псевдореферендумів.

Пропагандисти повідомляють, що на 30 вересня у Москві поруч з Кремлем планується концерт на підтримку анексії.

Що було раніше: Ставленики Росії в окупованих частинах України провели незаконні "референдуми" та вже оголосили їхні результати.

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Теми: ПутінанексіяУкраїнаРосія
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