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Песков: Путин не планирует делать отдельного обращения по "результатам" псевдореферендумов

Станислав ПогориловСреда, 28 сентября 2022, 14:05
Песков: Путин не планирует делать отдельного обращения по результатам псевдореферендумов
Владимир Путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует делать отдельного обращения по результатам "референдумов", которые захватчики провели на оккупированных территориях.

Источник: "Интерфакс", российские пропагандистские информагентства "ТАСС", "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "В настоящее время нет (планов по обращению - ред.). Но в случае, если какие-то мероприятия (появятся) и когда, скажем так, они уже возникнут - мы будем вас своевременно информировать".

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Детали: Он также добавил, что Путин собирается встретиться с гауляйтерами оккупированного Донбасса, Денисом Пушилинім и Леонидом Пасечником, но точная дата еще не определена.

Известно, что гауляйтеры оккупированных частей Донетчины и Луганщины отправились в Москву для "завершения процедуры" аннексии территорий после проведения псевдореферендумов.

Пропагандисты сообщают, что на 30 сентября в Москве рядом с Кремлем планируется концерт в поддержку аннексии.  

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ставленники России в оккупированных частях Украины провели незаконные "референдумы" и уже объявили их результаты.

Темы: ПутинаннексияУкраинаРосcия
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