Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Песков: Путин не планирует делать отдельного обращения по "результатам" псевдореферендумов

Станислав ПогориловСреда, 28 сентября 2022, 14:05
Владимир Путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует делать отдельного обращения по результатам "референдумов", которые захватчики провели на оккупированных территориях.

Источник: "Интерфакс", российские пропагандистские информагентства "ТАСС", "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "В настоящее время нет (планов по обращению - ред.). Но в случае, если какие-то мероприятия (появятся) и когда, скажем так, они уже возникнут - мы будем вас своевременно информировать".

Детали: Он также добавил, что Путин собирается встретиться с гауляйтерами оккупированного Донбасса, Денисом Пушилинім и Леонидом Пасечником, но точная дата еще не определена.

Известно, что гауляйтеры оккупированных частей Донетчины и Луганщины отправились в Москву для "завершения процедуры" аннексии территорий после проведения псевдореферендумов.

Пропагандисты сообщают, что на 30 сентября в Москве рядом с Кремлем планируется концерт в поддержку аннексии.  

Что предшествовало: Ставленники России в оккупированных частях Украины провели незаконные "референдумы" и уже объявили их результаты.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйтесь к Клубу читателей

Темы: ПутинаннексияУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Спецслужбы допускают, что трубы "Северных потоков" непригодны навсегда – СМИ

Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым

Все новости...
Путин
Шольц предостерег Путина от применения ядерного оружия: оставьте эту идею
ISW прогнозирует, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"
Зеленский: в случае очередной аннексии территории Украины с Путиным "не о чем говорить"
Последние новости
02:30
В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"
01:32
ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование
00:58
За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных
00:28
"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"
00:04
Погибли сразу. История семьи, которую россияне убили в Изюме
23:52
Подробности новых санкций ЕС: без алмазов, но против мыла и туалетной бумаги – СМИ
23:42
Президент Молдовы: если наш нейтралитет нарушат, мы должны защищаться
23:34
Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский
23:21
Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения
23:12
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной
Все новости...