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В Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська

Середа, 28 вересня 2022, 14:35
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В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.

Джерело: повідомлення Міноборони Білорусі

Дослівно: "Сьогодні (28 вересня – ред.) відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме протягом місяця".

Деталі: Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.

Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуть "низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності".

Передісторія:

  • 26 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до лідера країни-агресора Володимира Путіна в Росію.
  • У Липні Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України.

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Теми: Білорусьармія
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