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В Беларуси начали внезапную проверку воинской части возле Минска

Среда, 28 сентября 2022, 14:35
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В Беларуси начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска.

Источник: сообщение Минобороны Беларуси

Дословно: "Сегодня в соответствии с Планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца".

Детали: Эта воинская часть расположена в населенном пункте Мачулищи вблизи Минска.

Минобороны сообщает, что во время проверки будут отрабатывать "ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".

Предыстория:

  • 26 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Россию.
  • В июле Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины.

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Темы: Беларусьармия
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