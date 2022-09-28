В Беларуси начали внезапную проверку воинской части возле Минска
Среда, 28 сентября 2022, 14:35
В Беларуси начали внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности воинской части вблизи Минска.
Источник: сообщение Минобороны Беларуси
Дословно: "Сегодня в соответствии с Планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца".
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Детали: Эта воинская часть расположена в населенном пункте Мачулищи вблизи Минска.
Минобороны сообщает, что во время проверки будут отрабатывать "ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности".
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