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США рекомендували американцям якнайшвидше покинути Росію

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 15:04

Посольство США у Москві рекомендувало громадянам Сполучених Штатів негайно залишити Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посольство опублікувало застереження на своєму сайті, у якому попередило, що американці ризикують потрапити під мобілізацію. 

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"Росія може відмовитися визнавати громадянство США у осіб з подвійним громадянством, позбавити їх доступу до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з Росії та призвати на військову службу осіб, які мають подвійне громадянство", - йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що варіанти комерційних рейсів наразі вкрай обмежені, тому американцям радять скористатися наземними маршрутами для виїзду.

"Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими", - відзначає американське посольство.

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Дипломати також не радять громадянам США відвідувати Росію, а тим, хто зараз перебуває в РФ, порадили уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів.

Нагадаємо, раніше МЗС Естонії, Болгарії та Польщі також порадили громадянам своїх країн не їздити в Росію без нагальної потреби та по можливості виїхати звідти.

Теми: СШАРосіятуризм
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