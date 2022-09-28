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США рекомендовали американцам как можно быстрее покинуть Россию

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 15:04

Посольство США в Москве рекомендовало гражданам Соединенных Штатов немедленно покинуть Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посольство на своем сайте предупредило, что американцы рискуют попасть под мобилизацию.

"Россия может отказаться признавать гражданство США у лиц с двойным гражданством, лишить их доступа к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать на военную службу лиц, имеющих двойное гражданство", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что варианты коммерческих рейсов крайне ограничены, поэтому американцам советуют воспользоваться наземными маршрутами для выезда.

"Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно стать еще более ограниченными", - отмечает американское посольство.

Дипломаты также не советуют гражданам США посещать Россию, а тем, кто сейчас находится в РФ, посоветовали избегать каких-либо политических или социальных протестов.

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Напомним, ранее МИД Эстонии, Болгарии и Польши также посоветовали гражданам своих стран не ездить в Россию без необходимости и по возможности уехать оттуда.

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Темы: СШАРосcиятуризм
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