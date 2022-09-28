Щонайменше 1500 кримським татарам окупанти вручили повістки в Криму

В окупованому Криму роздали щонайменше 1,5 тисячі повісток кримським татарам.

Джерело: Укрінформ, який наводить слова у постійної представниці президента України в АРК Таміли Ташевої

Пряма мова: "Нам відомо про щонайменше 1500 повісток, які роздали кримським татарам. Це була масова роздача повісток у місцях компактного проживання кримських татар, таких як шостий та сьомий райони Бахчисараю, с. Строганівка, с. Зуя, м. Саки, с. Азовське, Майське, Добрівської долини".

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Деталі: За словами Ташевої, роздача повісток охопила значну кількість кримських татар, неспівмірну з їхньою загальною чисельністю на півострові. Так, згідно з останнім переписом населення, в Криму проживало 250 тисяч представників кримськотатарського народу.

Ташева підкреслила, що невідомо, скільки на даний момент мобілізованих у Криму.

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