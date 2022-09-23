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У Криму заборонили виїзд чоловіків без дозволу військкомату

"Українська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 18:19
фото: esp.md

Чоловіки, які виїжджають за межі окупованого Росією Криму, повинні отримати відповідний дозвіл у військовому комісаріаті.

Джерело: пропагандистське видання "Крыминформ" з посиланням на пресслужбу "уряду" Криму

Деталі: При цьому окупанти стверджують, що "виїзд із Криму не заборонений", ось тільки кримчани, які хочуть виїхати, "повинні отримати дозвіл у військовому комісаріаті за місцем перебування".

Також повідомляється, що громадяни, які проживають у Криму, але не зареєстровані тут, повинні стати на військовий облік за місцем фактичного перебування.

У разі неможливості знайти людину для вручення повістки з нею зв'яжуться за мобільним телефоном.

Що передувало:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.

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Теми: КриммобілізаціявійнаРосія
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