По меньшей мере 1500 крымским татарам оккупанты вручили повестки в Крыму

В оккупированном Крыму раздали не менее 1,5 тысячи повесток крымским татарам.

Источник: Укринформ, который приводит слова постоянного представителя президента Украины в АРК Тамилы Ташевой

Прямая речь: "Нам известно о не менее 1500 повестках, которые раздали крымским татарам. Это была массовая раздача повесток в местах компактного проживания крымских татар, таких как шестой и седьмой районы Бахчисарая, с. Строгановка, с. Зуя, г. Саки, с. Азовское, Майское, Добровской долины".

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Детали: По словам Ташевой, раздача повесток охватила значительное количество крымских татар, несоизмеримое с их общей численностью на полуострове. Так, согласно последней переписи населения, в Крыму проживало 250 тысяч представителей крымскотатарского народа.

Ташева подчеркнула, что неизвестно, сколько человек на данный момент оккупантам удалось мобилизировать в Крыму.

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