Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По меньшей мере 1500 крымским татарам оккупанты вручили повестки в Крыму

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 16:22
По меньшей мере 1500 крымским татарам оккупанты вручили повестки в Крыму
Фото из открытых источников

В оккупированном Крыму раздали не менее 1,5 тысячи повесток крымским татарам.

Источник: Укринформ, который приводит слова постоянного представителя президента Украины в АРК Тамилы Ташевой

Прямая речь: "Нам известно о не менее 1500 повестках, которые раздали крымским татарам. Это была массовая раздача повесток в местах компактного проживания крымских татар, таких как шестой и седьмой районы Бахчисарая, с. Строгановка, с. Зуя, г. Саки, с. Азовское, Майское, Добровской долины".

Реклама:

Детали: По словам Ташевой, раздача повесток охватила значительное количество крымских татар, несоизмеримое с их общей численностью на полуострове. Так, согласно последней переписи населения, в Крыму проживало 250 тысяч представителей крымскотатарского народа.

Ташева подчеркнула, что неизвестно, сколько человек на данный момент оккупантам удалось мобилизировать в Крыму.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 сентября так называемые "власти" полуострова сообщили, что мужчины, которые выезжают за пределы оккупированного Россией Крыма, должны получить соответствующее разрешение в военном комиссариате.

Темы: Крымоккупациямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: