Гра "Вудочки донизу": омбудсмен розповів про знущання з українських полонених в РФ

Росіяни фізично знущались з полонених українських захисників, а також не забезпечили їм навіть елементарних побутових умов для життя.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 28 вересня

Пряма мова: "Місця (утримання - ред.) не були пристосовані до такої кількості людей. Все починалось з процедури захоплення в полон. Зрозуміло, що ніяких юридичних моментів (визнання в статусі полоненого) не було. Далі привозили в місця утримання. Розповсюджена практика – пропускали крізь стрій, де били гумовими кийками, а коли кийки ламались, використовували дерев'яні палиці. Часто змушували довго тримати голови опущеними донизу, називаючи це "вудочки донизу" – той, хто порушив, має отримати додаткові удари.

Під час перебування у цих місцях вкрай мало надавалась їжа та вода. Не надавались засоби особистої гігієни: туалетного паперу не було жодного разу, не давали мило, зубні щітки та пасту. Часто спали просто на бетоні – не давали матраци чи ковдри. Це не виключення, а загальна практика".

Деталі: Лубінець додав, що всі звільнені полонені були доставлені в лікарні для першого огляду, і наступного дня їх почали розвозити по різним медичним закладам.

"Абсолютно всі зараз проходять медичне відновлення, далі буде процес реабілітації, і вони прийматимуть рішення щодо продовження або не продовження військової служби", – повідомив омбудсмен

Що цьому передувало: 22 вересня стало відомо, що в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули – кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.