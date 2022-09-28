Игра "Удочки вниз": омбудсмен рассказал об издевательствах над украинскими пленными в РФ

Россияне физически издевались над пленными украинскими защитниками, а также не обеспечили им даже элементарных бытовых условий для проживания.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 28 сентября

Прямая речь: "Места (содержания - ред.) не были приспособлены к такому количеству людей. Все начиналось с процедуры захвата в плен. Конечно, никаких юридических моментов (признание в статусе пленного) не было. Далее привозили в места содержания. Распространенная практика – пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками, а когда дубинки ломались, использовали деревянные палки. Часто заставляли долго держать головы опущенными вниз, называя это "удочки вниз" – тот, кто нарушил, должен получить дополнительные удары.

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Во время пребывания в этих местах крайне мало предоставлялась пища и вода. Не предоставлялись средства личной гигиены: туалетной бумаги не было ни разу, не давали мыло, зубные щетки и пасту. Часто спали просто на бетоне – не давали матрасы или одеяла. Это не исключение, а общая практика".

Детали: Лубинец добавил, что все освобожденные пленные были доставлены в больницы для первого осмотра, и на следующий день их начали развозить по разным медицинским учреждениям.

"Абсолютно все сейчас проходят медицинское восстановление, дальше будет процесс реабилитации, и они будут принимать решение о продолжении или не продолжении военной службы", – сообщил омбудсмен

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Что этому предшествовало: 22 сентября стало известно, что в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули – кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.