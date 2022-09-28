Зеленський – російським окупантам: Хочете жити – тікайте

Президент Володимир Зеленський закликав російських окупантів, які бажають жити, здаватися в український полон, тікати або ж боротися проти режиму диктатури у своїй країні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз. Для тих, хто розуміє тільки російською.

Хочете жити – тікайте. Хочете жити – здавайтеся в полон. Хочете жити - боріться на своїх вулицях за свою свободу. У вас і так все забрали. Або в когось із вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? Може, є яхти? Або якийсь банк?

За що ви взагалі боретеся? У вас є тільки кредити, щось увечері поїсти і тепер - мобілізація. Боріться за своє! Не лізьте на нашу землю, в нашу душу і в нашу культуру".

Нагадаємо: 27 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники просуваються і звільняють українську землю.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано.