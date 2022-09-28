Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський – російським окупантам: Хочете жити – тікайте

Альона Мазуренко Середа, 28 вересня 2022, 22:42
Зеленський – російським окупантам: Хочете жити – тікайте

Президент Володимир Зеленський закликав російських окупантів, які бажають жити, здаватися в український полон, тікати або ж боротися проти режиму диктатури у своїй країні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз. Для тих, хто розуміє тільки російською. 

Реклама:

Хочете жити – тікайте. Хочете жити – здавайтеся в полон. Хочете жити - боріться на своїх вулицях за свою свободу. У вас і так все забрали. Або в когось із вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? Може, є яхти? Або якийсь банк?

За що ви взагалі боретеся? У вас є тільки кредити, щось увечері поїсти і тепер - мобілізація. Боріться за своє! Не лізьте на нашу землю, в нашу душу і в нашу культуру".

Нагадаємо: 27 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники просуваються і звільняють українську землю.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що селище міського типу Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскіл, деокуповано. 

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: