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Зеленский – российским оккупантам: Хотите жить – бегите

Алена МазуренкоСреда, 28 сентября 2022, 22:42

Президент Владимир Зеленский призвал российских оккупантов, желающих жить, сдаваться в украинский плен, бежать или же бороться против режима диктатуры в своей стране.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Что касается ситуации на фронте, для нас все понятно. Поэтому повторяю еще раз. 
Для тех, кто понимает только по-русски. 

Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так всё забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк?

За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за своё! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру".

Напомним: 27 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники продвигаются и освобождают украинскую землю.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что поселок городского типа Купянск-Узловой, расположенный на левом берегу реки Оскол, деоккупирован.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcияоккупация
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