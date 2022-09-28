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Російська ракета влучила у підприємство у Кривому Розі – там значні руйнування

Ірина БалачукСереда, 28 вересня 2022, 23:21
Ракета Х-59. Фото missiles.ru

У Кривому Розі російська ракета Х-59 влучила у підприємство з переробки зернових і спричинила значні руйнування; наразі триває ліквідація наслідків удару.

Джерело: начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram   

Пряма мова Вілкула: "Близько 20:40 ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 – одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків".

Деталі: Водночас Резніченко додав, у Криворізькому районі російська ракета влучила в підприємство з переробки зернових. Минулося без жертв та постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються.

Також, за словами Вілкула, увечері ворог обстріляв Велику Костромку Зеленодольської громади – пошкоджено лінію електропередач.  

Він додав, що попри постійні ворожі обстріли на всій ділянці фронту у криворізькому напрямку ситуація повністю контролюється ЗСУ.  

Передісторія: 

  • Ввечері 28 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Повітряне командування "Схід" повідомило, що в Дніпрі працює протиповітряна оборона.
  • Згодом ПК "Схід" повідомило, що українські захисники збили 4 з 5 ракет, які російські окупанти випустили по Україні ввечері 28 вересня.

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Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
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