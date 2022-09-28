Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения

В Кривом Роге российская ракета Х-59 попала в предприятие по переработке зерновых и привела к значительным разрушениям; сейчас продолжается ликвидация последствий удара.

Источник: начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Около 20:40 враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Продолжается ликвидация последствий".

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Детали: В то же время Резниченко добавил, в Криворожском районе российская ракета попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Также, по словам Вилкула, вечером враг обстрелял Большую Костромку Зеленодольской общины – повреждена линия электропередач.

Он добавил, что несмотря на постоянные вражеские обстрелы на всем участке фронта на криворожском направлении ситуация полностью контролируется ВСУ.

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