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Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения

Ирина БалачукСреда, 28 сентября 2022, 23:21
Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения
Ракета Х-59. Фото missiles.ru

В Кривом Роге российская ракета Х-59 попала в предприятие по переработке зерновых и привела к значительным разрушениям; сейчас продолжается ликвидация последствий удара.

Источник: начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram  

Прямая речь Вилкула: "Около 20:40 враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Продолжается ликвидация последствий".

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Детали: В то же время Резниченко добавил, в Криворожском районе российская ракета попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Также, по словам Вилкула, вечером враг обстрелял Большую Костромку Зеленодольской общины – повреждена линия электропередач. 

Он добавил, что несмотря на постоянные вражеские обстрелы на всем участке фронта на криворожском направлении ситуация полностью контролируется ВСУ. 

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Предыстория: 

  • Вечером 28 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Днепре работает противовоздушная оборона.
  • Позже воздушное командование "Восток" сообщило, что украинские защитники сбили 4 из 5 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине вечером 28 сентября.

 

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
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