Росія мобілізує кримських татар і кидає їх у найгарячіші точки – штаб

Генштаб повідомляє, що окупанти отримали вказівку першочергово мобілізувати у Криму кримських татар і відправляти райони найбільш інтенсивного ведення бойових дій.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч осіб мобілізованих з Криму.

До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій".

Деталі: За даними Генштабу, впродовж 26 вересня цього року лише у Сакському районі Росією мобілізовано 21 особу з числа кримських татар.