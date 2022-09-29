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Росія мобілізує кримських татар і кидає їх у найгарячіші точки – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 29 вересня 2022, 07:45
фото з сайту RUBRYKA.COM

Генштаб повідомляє, що окупанти отримали вказівку першочергово мобілізувати у Криму кримських татар і відправляти райони найбільш інтенсивного ведення бойових дій.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч осіб мобілізованих з Криму.

До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій".

Деталі: За даними Генштабу, впродовж 26 вересня цього року лише у Сакському районі Росією мобілізовано 21 особу з числа кримських татар.

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Теми: КримокупаціяРосіявійна
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