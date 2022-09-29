Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Россия мобилизует крымских татар и бросает их в самые горячие точки – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 07:45
фото с сайта RUBRYKA.COM

Генштаб сообщает, что оккупанты получили указание в первую очередь мобилизовать в Крыму крымских татар и отправлять в районы наиболее интенсивного ведения боевых действий.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч человек мобилизованных из Крыма.

К тому же, военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий".

Детали: По данным Генштаба, в течение 26 сентября этого года только в Сакском районе Россией мобилизован 21 человек из числа крымских татар.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымоккупацияРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

дополнено, фотоВ Николаеве из-за обстрела произошел взрыв возле остановки: 3 погибших, 12 раненых

США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд, доставят через Чехию - СМИ

Зеленский созывает на пятницу СНБО

видеоУкраина выменяла еще 4 морпеха и 2 гражданских

НАТО о "Северных потоках": Умышленная атака встретит решительный ответ

Депутатов зовут в Кремль, где в пятницу Путин будет "присоединять новые территории"

Все новости...
Крым
По меньшей мере 1500 крымским татарам оккупанты вручили повестки в Крыму
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым
"Если вас принудительно мобилизовали, саботируйте приказы": советы крымчанам от прокуратуры
Последние новости
20:14
РФ скроет четверть расходов бюджета в следующем году – это $110 миллиардов
20:09
Трех морпехов вернули с оккупированной территории, где они скрывались 6 месяцев
20:01
На Ивано-Франковщине мужчина похитил ящик со средствами для онкобольного ребенка – его судили
19:50
Актер из "Звездных войн" будет собирать средства на беспилотники для ВСУ
19:49
Черногория высылает шестерых дипломатов РФ
19:37
Инфляция в Германии может достичь рекордного за 70 лет уровня
19:23
Глава Минобороны Болгарии: пока я в должности, Украина не получит тяжелое оружие
19:13
Prozorro.Продажи будет проводить аукционы по продаже янтаря
19:08
фото, видеоДоброволец ВСУ и кандидат в депутаты Болгарии облил посольство РФ красной краской
19:02
Аграрии о ситуации на рынке: Сектор стоит перед коллапсом, следующий год будет хуже этого
Все новости...