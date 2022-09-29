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Россия мобилизует крымских татар и бросает их в самые горячие точки – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 07:45
Россия мобилизует крымских татар и бросает их в самые горячие точки – штаб
фото с сайта RUBRYKA.COM

Генштаб сообщает, что оккупанты получили указание в первую очередь мобилизовать в Крыму крымских татар и отправлять в районы наиболее интенсивного ведения боевых действий.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч человек мобилизованных из Крыма.

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К тому же, военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий".

Детали: По данным Генштаба, в течение 26 сентября этого года только в Сакском районе Россией мобилизован 21 человек из числа крымских татар.

Темы: КрымоккупацияРосcиявойна
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