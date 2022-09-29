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У Москві вже встановили сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованої України – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 10:49
Cцена "мітингу-концерту" на Красній площі в Москві, фото Reuters

Російська влада встановила на Красній площі в Москві сцену для "мітингу" на підтримку анексії окупованих територій України, за інформацією ЗМІ, захід запланований на 30 вересня.

Джерело: Reuters, ТАСС, РБК

Деталі: Агентство Reuters публікує фотографії сцени, спорудженої на Красній площі для акції на підтримку анексії окупованих регіонів України.  Судячи зі знімків, серед гасел: "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Росія" і "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Разом назавжди". 

 
 

Російські ЗМІ стверджують, посилаючись на джерела, що "мітинг-концерт" заплановано на 30 вересня, хоча офіційного анонсу поки не було. Раніше московська мерія повідомила, що в цей день в районі Красної площі буде перекрито рух транспорту.

За інформацією РБК, на акції може виступити Володимир Путін, і того ж дня він може зустрітися з "главами адміністрацій" захоплених Росією регіонів України.

Передісторія: 27 вересня ЦВК РФ оголосила перші результати псевдореферендумів, і нібито переважна більшість виборців "проголосували" за входження окупованих територій України до складу Російської Федерації.

Теми: Росіямітингивійна
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