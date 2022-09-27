Окупанти публікують перші результати "референдумів" на дільницях в Росії: "за" 98%

ЦВК РФ оголосила перші результати псевдореферендуму на території Росії, і нібито переважна більшість виборців проголосували за входження окупованих територій України до складу Російської Федерації.

Джерело: кремлівські видання "РИА Новости" и "Интерфакс"

Деталі: Влада Росії представила перші "результати" псефдореферендуму, як люди голосували на "дільницях" на території РФ.

Нібито за підсумками опрацювання 14,07% протоколів 97,79% виборців на дільницях на території РФ проголосували за входження "ЛНР" до складу Росії, за "ДНР" - 98,05% "за" після опрацювання 16,06%.

За Херсонську область обробили нібито 12% голосів, 97,47% підтримали, а за Запорізьку - нібито за підрахунку 20% рівно 98% "за".

Також окупанти пишуть, що після референдуму спробують окупувати всю територію Запорізької області.

Довідково: Окрім окупованих територій на "референдумах" також голосували і в самій Росії. Кремль каже, нібито там брали участь люди, які виїхали з окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

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