Окупанти публікують перші результати "референдумів" на дільницях в Росії: "за" 98%
ЦВК РФ оголосила перші результати псевдореферендуму на території Росії, і нібито переважна більшість виборців проголосували за входження окупованих територій України до складу Російської Федерації.
Джерело: кремлівські видання "РИА Новости" и "Интерфакс"
Деталі: Влада Росії представила перші "результати" псефдореферендуму, як люди голосували на "дільницях" на території РФ.
Нібито за підсумками опрацювання 14,07% протоколів 97,79% виборців на дільницях на території РФ проголосували за входження "ЛНР" до складу Росії, за "ДНР" - 98,05% "за" після опрацювання 16,06%.
За Херсонську область обробили нібито 12% голосів, 97,47% підтримали, а за Запорізьку - нібито за підрахунку 20% рівно 98% "за".
Також окупанти пишуть, що після референдуму спробують окупувати всю територію Запорізької області.
Довідково: Окрім окупованих територій на "референдумах" також голосували і в самій Росії. Кремль каже, нібито там брали участь люди, які виїхали з окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.
Нагадаємо:
- 7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
- 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
- За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.
- Російські окупанти "підбили" підсумки фейкових "референдумів" на окупованих територіях України ще на початку вересня, свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ.