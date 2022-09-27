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Окупанти публікують перші результати "референдумів" на дільницях в Росії: "за" 98%

Роман ПетренкоВівторок, 27 вересня 2022, 17:01
Окупанти публікують перші результати референдумів на дільницях в Росії: за 98%
фото: тасс

ЦВК РФ оголосила перші результати псевдореферендуму на "дільницях" на території Росії, і нібито переважна більшість виборців проголосували за входження окупованих територій України до складу Російської Федерації.

Джерело: кремлівські видання "РИА Новости" та "Интерфакс"

Деталі: Влада Росії представила перші "результати" псефдореферендуму, як люди голосували на "дільницях" на території РФ.

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Нібито за підсумками опрацювання 14,07% протоколів 97,79% виборців на дільницях на території РФ проголосували за входження "ЛНР" до складу Росії, за "ДНР" - 98,05% "за" після опрацювання 16,06%.

За Херсонську область обробили нібито 12% голосів, 97,47% підтримали, а за Запорізьку - нібито за підрахунку 20% рівно 98% "за".

Також окупанти пишуть, що після референдуму спробують окупувати всю територію Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Окрім окупованих територій на "референдумах" також голосували і в самій Росії. Кремль каже, нібито там брали участь люди, які виїхали з окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

Нагадаємо:

  • 7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.
  • Російські окупанти "підбили" підсумки фейкових "референдумів" на окупованих територіях України ще на початку вересня, свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ.

Теми: референдумРосіяокупаціявійна
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