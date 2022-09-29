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В Москве уже установили сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированной Украины – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 10:49
В Москве уже установили сцену для митинга в поддержку аннексии оккупированной Украины – СМИ
Сцена "митинга-концерта" на Красной площади в Москве, фото Reuters

Российские власти установили на Красной площади в Москве сцену для "митинга" в поддержку аннексии оккупированных территорий Украины, по информации СМИ, мероприятие запланировано на 30 сентября

Источник: Reuters, ТАСС, РБК

Детали: Агентство Reuters публикует фотографии сцены, сооруженной на Красной площади для акции в поддержку аннексии оккупированных регионов Украины. Судя по снимках, среди лозунгов: "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия" и " Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Вместе навсегда". 

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Российские СМИ утверждают, ссылаясь на источники, что "митинг-концерт" запланирован на 30 сентября, хотя официального анонса пока не было. Ранее московская мерия сообщала, что в районе Красной площади будет перекрыто движение транспорта.

По информации РБК, на акции может выступить Владимир Путин, и в тот же день он может встретиться с "главами администраций" захваченных Россией регионов Украины.

Предыстория: 27 сентября ЦИК РФ объявила первые результаты псевдореферендумов, и якобы подавляющее большинство избирателей "проголосовали" за вхождение оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.

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Темы: Росcиямитингивойна
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