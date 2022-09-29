Окупанти зобов’язали лікарів та вчителів Маріуполя здати паспорти України – Андрющенко

Усіх освітян та медиків Маріуполя російські окупанти змушують до 1 січня 2023 року отримати російські паспорти, а також здати українські.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Всі освітяни, медики та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов’язані отримати російські паспорти. При тому, на відміну від пересічних громадян, їх зобов’язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України. Фактично, їх зачиняють в місті".

Деталі: Він наголосив, що напередодні відбулося засідання окупаційної адміністрації гауляйтерів Маріуполя.

Нагадаємо: Раніше чоловіки окупованого Росією Маріуполя почали отримувати повідомлення про те, що 29 вересня їм потрібно прийти до військкомату з паспортом та особистими речами.