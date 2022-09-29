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Оккупанты обязали врачей и учителей Мариуполя сдать паспорта Украины – Андрющенко

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 12:58
Паспорта Украины и России, фоото из Facebook Людмилы Денисовой

Всех педагогов и медиков Мариуполя российские оккупанты заставляют до 1 января 2023 года получить российские паспорта, а также сдать украинские. 

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Все педагоги, медики и "бюджетники" в период с 1 октября до 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом, в отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически, их закрывают в городе".

Детали: Он отметил, что накануне состоялось заседание оккупационной администрации Мариуполя.

Напомним: Ранее мужчины оккупированного Россией Мариуполя начали получать сообщения о том, что 29 сентября им нужно прийти в военкомат с паспортом и личными вещами.

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Темы: Мариупольоккупацияпаспорт
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